Si les Spurs réussissent une excellente saison, avec notamment une place dans le Big Four de Premier League validée, et une petite épopée en Ligue des Champions qui n'est pas encore terminée, ce sont le plus souvent Christian Eriksen, Harry Kane, Son Heung-Min, Toby Alderweireld, Hugo Lloris ou Jan Vertonghen qui sont mis en avant. Eu égard à son statut et au rôle qui lui est attribué dans l'équipe de Mauricio Pochettino, Dele Alli devrait lui aussi s'attirer de nombreuses louanges. Sauf que cette saison post-Coupe du monde est pour le moins délicate pour l'international anglais. Dans la lignée du précédent exercice finalement...

Celui qui s'était fait connaître du côté de Milton Keynes, et avait ensuite crevé l'écran chez les Londoniens en 2014-2015, a bien du mal à confirmer. A 23 ans, l'homme aux 35 sélections avec les Three Lions, pour seulement 3 buts, en termine sans doute avec sa pire saison chez les professionnels. Malgré tout, Tottenham réussit donc à se montrer performant. Peut-être le club aurait-il pu viser encore plus haut avec un numéro 20 au niveau qui avait pu être le sien il y a encore deux ans, lorsqu'il avait terminé avec 18 réalisations au compteur en championnat. Mais Eriksen, Son et Kane ont réussi à compenser les errances du gamin.

Sauf que mercredi soir, encore blessé, le buteur anglais ne sera pas de la partie, et Dele Alli devra donc assumer et prendre ses responsabilités. Or, à l'aller, il était complètement passé à côté de son sujet devant son public (0-1), suscitant de nombreuses critiques en écho. Il faut dire que l'Anglais n'a que trop rarement crevé l'écran au cours des derniers mois, et on lui reproche notamment sa trop grande activité en dehors des vertes pelouses, et le temps qu'il passe à alimenter ses différents réseaux sociaux plutôt que de se concentrer sur sa progression et son évolution.

Ruud Gullit, sur BT Sport, avait notamment lancé après la demi-finale aller:"Alli, oh mon dieu, quelle pauvreté technique !". L'ancien coach des Girondins de Bordeaux Gustavo Poyet a lui estimé: "Les sponsors, les réseaux sociaux, une marque de vêtements, ... Il y a tellement de choses qui l'éloignent du football". S'il veut remettre les pendules à l'heure et prouver à tous ses détracteurs qu'il est encore footballeur, Dele Alli ne pourrait sans doute pas choisir meilleur moment qu'une demi-finale retour de Ligue des Champions...