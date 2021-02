Euro 2021 : Le Royaume-Uni pourrait accueillir tous les matchs

Dimanche, le média anglais Sunday Times a dévoilé que le Royaume-Uni serait disposé à accueillir tous les matchs de l'Euro 2021. La compétition est censée se dérouler dans douze villes-hôtes (Wembley, Glasgow, Dublin, Amsterdam, Copenhague, Saint-Pétersbourg, Bilbao, Munich, Budapest, Rome, Bakou, et Bucarest), mais cela impose des déplacements et donc une augmentation des risques de contaminations à la Covid-19. L'organisation du tournoi dans une même zone pourrait être une meilleure solution.



Autre argument du Royaume-Uni, le retour des spectateurs. En effet, le gouvernement britannique prévoit d'autoriser le retour des supporters dans les enceintes sportives d'ici mai. Par conséquent, une organisation au Royaume-Uni permettrait à l'UEFA de diminuer ses pertes financières en lien avec la billetterie. Toujours d'après le Sunday Times, c'est le secrétaire d'Etat à la Culture, aux Médias et aux Sports, Oliver Dowden, qui aurait proposé l'idée à l'UEFA. Pour rappel, le Royaume-Uni accueille, pour le moment, sept matchs de la complétion à Wembley et quatre à Glasgow. Sans oublier que l'Anglettera accueille l'Euro féminin en 2022.

Rumeur ou secret ?

Malgré les affirmations du Sunday Times, rien n'est sûr. En effet, le secrétaire d'Etat à la Santé Matt Hancock, a été interrogé par la chaîne Sky News et il a affirmé qu'il n'avait « rien vu » à ce sujet et que pour lui, « ce n'est pas vrai ». Du côté de l'UEFA, l'organisation se fie toujours à ses douze villes-hôtes.Néanmoins, pour ne pas prendre de risques et être préparée à toutes les éventualités, l'UEFA réfléchit tout de même à plusieurs solutions pour s'adapter aux décisions gouvernementales des différents pays européens. Comme c'est le cas actuellement en Ligue des Champions et Ligue Europa où plusieurs matchs ont dû être délocalisés sur des terrains neutres. En plus du Royaume-Uni, Israël aurait également proposé d'accueillir une partie ou la totalité des matchs de l'Euro 2021 cet été. La compétition débutera le 11 juin et prendra fin le 11 juillet.