Hazard adepte de la théorie du ketchup

Benzema et le Real s'éclatent à Eibar :

« Hazard est enfin là », c’est ainsi que titré le quotidien espagnol AS au lendemain de la probante victoire du Real Madrid à Eibar (0-4) , juste avant la trêve internationale. Preuve que l’ancien joueur de Chelsea a mis du temps avant de pleinement convaincre avec les Merengue. Il faut dire qu’arrivé cet été pour 100 millions d’euros, le nouveau numéro 7 madrilène était attendu comme le digne successeur de Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus Turin en 2018, pour cette nouvelle ère marquée par le retour de Zinédine Zidane à la tête du club 13 fois champion d’Europe. Malheureusement pour lui et les nombreux socios, différents facteurs expliquent les premiers mois difficiles du Belge.D’importants bouleversements qu’il a logiquement mis du temps à digérer. En méforme physique, le natif de La Louvière s’est en plus rapidement blessé en pleine préparation, courant août, et a donc été absent presque un mois derrière.Pour son retour à la compétition, alors que le Real Madrid était loin d’être flamboyant en Liga, les attentes placées en lui ont encore augmenté. Si l’intégration dans le vestiaire semble, elle, s’être rapidement faite, le Belge a visiblement mis plus de temps pour retrouver ses sensations sur le terrain et à s’adapter à sa nouvelle équipe et à ses adversaires, moins physiques mais plus techniques qu’en Angleterre. P, avec un but et une passe décisive à la clef. Pour autant, au sein du club madrilène, tout le monde, et Zidane le premier, a tenté de calmer le jeu pour lui donner du temps. « Je sais que les gens attendent beaucoup de moi et c’est à moi de répondre sur le terrain. (…) Quand je vais commencer à marquer, à être décisif, à faire des bons matchs, ça va s’enchaîner tout simplement. (…) A moi de montrer que je peux être un Galactique », confiait dernièrement l’intéressé, visiblement adepte de la théorie du ketchup conceptualisée par « CR7 », en conférence de presse.