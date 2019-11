Et si le Real Madrid était enfin lancé ? Incapable de gagner plus de deux matches de suite au cours d'un début de saison moyen, la formation merengue vient, enfin, de vivre une semaine probante. Irrésistible mercredi en Ligue des champions face à Galatasaray (6-0), le groupe de Zidane a remis ça en terre basque ce samedi lors de la 13e journée de Liga. La victime s'appelle Eibar (0-4).

Un déplacement difficile où le Real Madrid s'était lourdement incliné un an plus tôt (3-0). L'entraîneur merengue avait donc décidé de maintenir la plupart de ses hommes. Pas Rodrygo, pourtant auteur d'un triplé mercredi soir. Ferland Mendy a été lancé dans le couloir gauche et a réalisé une prestation intéressante. Mais ceux qui ont principalement construit ce succès sérieux se nomment Karim Benzema, Eden Hazard et Luka Modric.

Benzema, meilleur buteur de Liga

Le Français a mis son équipe sur les bons rails d'un tir précis du pied gauche (17e). Le Belge a obtenu un penalty que Sergio Ramos a transformé dans la foulée (20e). Le nouveau penalty, moins de 10 minutes plus tard, cette fois obtenu par Lucas Vazquez, a été converti par Benzema (29e). Avec neuf réalisations en championnat, l'attaquant tricolore passe seul en tête du classement des buteurs.

En seconde période, Federico Valverde a conclu la balade madrilène sous une pluie continue avec son premier but, sur un service du Croate (61e). Le Real Madrid enchaîne un cinquième match consécutif sans défaite dont quatre victoires. Le club de la capitale s'empare provisoirement des commandes de la Liga et met la pression sur son rival le Barça. Guidé par un Benzema plus fort que Puskas, ce Real monte clairement en puissance.