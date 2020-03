La Russie se dit prête à accueillir l’Euro 2020

A moins d’un miracle, il parait aujourd’hui impossible que l’Euro 2020 se déroule à la date prévue, et dans l'ensemble des pays dans lesquels il était censé se tenir. En raison de nombreux problèmes de calendrier et de soucis logistiques, faire jouer cette compétition dès le mois de juin et dans les quatre coins du continent relève de l’utopie. L’UEFA est en train de réfléchir à des solutions alternatives, et si jamais elle décide de décerner l’organisation du tournoi à une seule nation elle peut être sûre qu’elle aura au moins un prétendant.

Le coronavirus n’a fait aucune victime en Russie

La Russie se serait portée volontaire pour récupérer la compétition dans son intégralité. C’est ce qu’a indiqué ce lundi Alexei Sorokin, le responsable du comité d’organisation de la Coupe du Monde 2018 et qui officie également comme membre de l’UEFA, à un média local : « Bien sûr, nous sommes prêts. Mais nous devons d'abord discuter à quoi pourrait ressembler le format, combien de matchs seront joués, etc… ». Les stades russes sont tous utilisables et en bon état vu que le pays vient à peine d’accueillir la Coupe du Monde et ce fut un immense succès en termes d’organisation. En outre, la Russie figure parmi les endroits les moins touchés en Europe par le COVID-19. Il y a eu jusqu’ici 59 de contaminations décelées à peine et aucun mort.

