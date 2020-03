Euro 2020 : Quelles équipes pourraient tirer profit d'un report ?

La tenue de l'Euro 2020 ne tient plus qu'à un fil. En effet, alors que le coronavirus a petit à petit touché l'Europe, les différents championnats sont de plus en plus à l'arrêt pour une durée indéfinie. De ce fait, la compétition prévue du 12 juin au 12 juillet dans 12 villes d'Europe pourrait bien être reportée à une date ultérieure, et notamment à la même période mais en 2021. Une situation qui va forcément impacter (positivement) certaines nations... comme la France. En effet, alors que Paul Pogba et Ngolo Kanté ont multiplié les blessures cette saison, Didier Deschamps pourrait profiter d'un report pour voir ses deux milieux de terrain en forme dans un an. De même pour Ousmane Dembélé, d'ores et déjà forfait pour le tournoi.

Certains favoris peuvent souffler

Si la France semblerait en tirer profit à première vue, l'Angleterre est dans un cas assez similaire. Avec Harry Kane et Marcus Rashford actuellement à l'infirmerie suite à des longues blessures, Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions, pourrait sans le vouloir voir d'un bon œil que l'Euro soit repoussé pour pouvoir compter sur ses deux éléments offensifs. Cas assez semblable pour la Belgique et les Pays-Bas, autres favoris pour succéder au Portugal. Avec un Eden Hazard très souvent forfait cette saison et un Memphis Depay, victime d'une rupture des ligaments croisés et qui se bat coûte que coûte pour revenir, les deux nations pourraient donc compter sur de gros renforts offensifs en cas d'un report de la compétition.

Des apports non négligeables

En plus de ses sélections, on peut également voir que l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie pourraient également en profiter. Avec un Leroy Sané tout juste de retour de blessure et un Marco Reus souvent touché dernièrement, Joachim Löw ne dirait pas non à une saison un peu plus calme. Victime d'une rupture des ligaments croisés, Nicolo Zaniolo devait également manquer le tant attendu événement de l'été 2020 avec la Squadra Azzura. Touché lui aussi aux ligaments croisés mais sur le retour, Marco Asensio pourrait donc profiter d'un report pour retrouver ses sensations et aider l'Espagne dans sa quête d'un nouveau sacre européen. Evidemment, tout ceci est lié à un éventuel report de l'Euro 2020 et est un état des lieux fait en mars 2020.