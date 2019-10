Fabian Ruiz, objectif Euro 2020 pour le prodige espagnol

Révélation du Napoli la saison dernière, Fabian Ruiz connait une évolution fulgurante. Elément indispensable du système de jeu mis en place par Carlo Ancelotti, le milieu de terrain serait dans le viseur des plus grosses écuries européennes. Retour sur le parcours d’un prodige qui pourrait bien éclabousser de son talent l’Euro 2020.

Etoile montante du Napoli



Formé au Real Betis, Fabian Ruiz y fait ses classes avant d’intégrer l’équipe première en 2014. Après un passage en prêt à Elche, le milieu de terrain retrouve son club et croise la route de Quique Setien, nouvel entraîneur des Verdiblancos. Sous son égide, il s’impose comme un titulaire indiscutable de l’équipe. Il dispute 34 rencontres, marque trois buts et délivre six passes décisives. Il tape alors dans l’œil de plusieurs clubs européens, et c’est finalement le Napoli qui parvient à l’enrôler en 2018. "Davide Ancelotti, le fils de Carlo, rendait souvent visite à sa petite amie, une fille de Séville rencontrée à Madrid, expliquait Fabian Ruiz à Onda Cero. Quand il venait, il avait l’habitude d’aller aux matchs du Betis et de Séville. C’est là qu’il m’a vu jouer." Le natif de Los Palacios y Villafranca est séduit par le projet napolitain et signe en Campanie contre 30 millions d’euros, cinquième transfert le plus onéreux de l’histoire du club.

Vidéo : La merveille de frappe de Fabian Ruiz !

Formé au jeu de possession par Quique Setien, Fabian Ruiz s’intègre assez rapidement dans la formation de Carlo Ancelotti. Du haut de son mètre 90, il fait parler sa technique, sa vision de jeu et sa qualité de passe. Capable de jouer à tous les postes du milieu de terrain et même sur les côtés dans un 4-4-2, il offre à Carletto une multitude d’options pour ses schémas tactiques. Il se révèle dès sa première saison en Italie avec 27 matchs de Serie A pour cinq buts et trois passes décisives. Il participe également à toutes les rencontres de Ligue des Champions, titulaire notamment lors des chocs contre le Paris Saint-Germain et Liverpool.

L’Euro 2020 en ligne de mire



En parallèle de ses bonnes performances avec le Napoli, Fabian Ruiz intègre l’équipe d’Espagne début juin. Il est sélectionné pour la première fois contre les Iles Féroé, avant d’être titulaire quelques jours plus tard contre la Suède, et de délivrer sa première passe décisive. Dans la foulée, il est appelé pour disputer l’Euro Espoirs. Pièce maîtresse de son équipe, il remporte la compétition en glanant le trophée de meilleur joueur du tournoi et en ouvrant le score en finale contre l’Allemagne.

🏆 Euro Espoirs

🎙 Fabian Ruiz : ''Ancelotti est une inspiration'' pic.twitter.com/ZVa5D9jTz3 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 1, 2019



Robert Moreno décide une nouvelle fois de convoquer Fabian Ruiz pour le rassemblement d’octobre. Titulaire face à la Norvège et la Suède, il offre la passe décisive à Rodrigo Moreno contre la bande à Victor Lindelöf dans les dernières secondes de la rencontre. La Roja arrache le nul et se qualifie pour l’Euro 2020. De son côté, Fabian est élu homme du match. De l’avis des observateurs espagnols, le milieu de terrain aurait validé sa place de titulaire pour la compétition européenne. L’été risque d’être agité pour le prodige.

Entre le FC Barcelone et le Real Madrid ?



Sous contrat avec le Napoli jusqu’en 2023, Fabian Ruiz pourrait ne pas faire de vieux os en Italie. Et pour cause, plusieurs écuries auraient déjà manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain. Si Manchester City est allé aux renseignements, le Real Madrid et le FC Barcelone semblent tenir la corde. Les Merengue l’auraient supervisé plusieurs fois, tandis qu’Eric Abidal, le directeur sportif des Blaugrana, a fait le déplacement le mois dernier à Lecce pour le voir jouer. Fabian avait ébloui, avec un but marqué notamment.

🏆 Euro Espoirs

🇩🇪🇪🇸 Fabian Ruiz élu meilleur joueur du tournoi !

🏟 Une ovation bien méritée !#ESPGER pic.twitter.com/XQ4gJXiDvC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 30, 2019



Pour libérer son joueur, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, réclamerait la bagatelle de 100 millions d’euros, selon la presse italienne. Epanoui en Italie, Ruiz pourrait toutefois prolonger, comme il l’expliquait à Marca en septembre : "Prolonger avec le Napoli ? Mes représentants et le club sont en train d’en discuter et j’espère qu’un accord arrivera bientôt. Je suis très heureux depuis mon arrivée ici. On m’a donné beaucoup de confiance."

Agile, vif et technique, Fabian Ruiz compte bien éblouir sur la scène européenne avec le Napoli cette saison. Une saison au cours de laquelle il devrait vivre un été sous haute tension, entre l’Euro 2020, et la gestion de son avenir, qui promet, quoi qu’il en soit, d’être radieux.