Mercato Man City: Un nouveau talent espagnol approché ?

Josep Guardiola, le manager de Manchester City, semble beaucoup croire en la nouvelle génération espagnole. En effet, d'après Sky Sports, après avoir débauché Rodri de l'Atlético de Madrid au cours de l'été écoulé, le technicien catalan aurait pour objectif d'enrôler Fabian Ruiz.

L'intéressé, débarqué au Napoli en 2018 en provenance du Betis, n'a fait que progresser et confirmer son talent au pied du Vésuve. A 23 ans et avec un contrat courant jusqu'en juin 2023, Fabian Ruiz serait également courtisé par le FC Barcelone et le Real Madrid, et ne serait pas disponible à moins de 150 millions d'euros pour le président Aurelio De Laurentiis.