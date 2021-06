Euro 2020 : Thomas Meunier, "tôt ou tard" avec la Belgique

"Tôt ou tard", c'est le titre d'un documentaire consacré au défenseur et diffusé sur la RTBF. Un leitmotiv qui illustre le maître-mot de la carrière du joueur de 29 ans: la patience. Ejecté de l'école des jeunes du Standard de Liège en raison de blessures à répétition, Meunier éclate chez les pros au FC Bruges. Il y est recruté en qualité d'attaquant, mais face à la concurrence aux avant-postes et aux lacunes défensives de la formation de la Venise du Nord, il est déplacé au poste d'arrière droit par l'entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido. Meunier peut y combiner ses qualités offensives avec d'évidentes capacités à enchaîner les sprints dans son couloir. Le profil plaît ensuite au Paris SG (où il restera quatre ans, malgré, parfois, un certain scepticisme de la presse française) puis à Dortmund, où il ne parvient pas à s'imposer cette saison.

Entrée précipitée

A l'Euro, il aura fallu la blessure de son concurrent Timothy Castagne (six fractures au niveau de la pommette droite, tournoi terminé) après une demi-heure de jeu lors du match inaugural face à la Russie (3-0) pour réinstaller l'ancien Parisien au sein du onze belge. "Mon entrée a été très précipitée en raison de la blessure de Timothy. C'est malheureux de monter dans ces circonstances. Il ne mérite pas cela", a déclaré Meunier qui devrait conserver sa place de piston droit lors du match de jeudi face au Danemark.

Car face aux Russes, le joueur de 29 ans n'a pas déçu. Infatigable sur son flanc, il a inscrit un but et a été l'auteur d'une passe décisive pour Romelu Lukaku. Une prestation probante qui a revigoré l'Ardennais au sortir d'une saison compliquée au Borussia Dortmund où il a souvent fait banquette. Une seule titularisation depuis avril. Et une première saison en Bundesliga qui a ressemblé à un flop. Son retour en forme coïncide avec le retour du public dans les stades. Récemment, l'ancien du Club de Bruges avait expliqué à quel point il était "touché par l'absence de supporters".

Opportuniste, Meunier double la mise

"Une armada pour nous battre"

"Qu'il soit hostile ou pas, le public est essentiel. Je suis bien meilleur quand il y a des gens dans les tribunes", déclarait-il samedi. Dans la foulée de sa performance de Saint-Pétersbourg, l'ancien arrière droit du PSG s'est laissé aller à l'euphorie. "Nous sommes quand même numéro un mondial. Pour nous battre, il faudra une sacrée armada", a-t-il lâché au micro de la télévision publique belge RTBF, en référence à la première place des Belges au classement de la Fifa.

Une phrase qui a déclenché une passe d'armes sur les réseaux sociaux entre l'Ardennais et quelques consultants de la chaîne française L'Equipe, l'un d'eux lançant: "Ils parlent beaucoup ces Belges, ils vont vite rentrer chez eux manger des frites". Une phrase très mal perçue par les médias du plat pays et qui a suscité un début de controverse.

Pas de quoi déstabiliser le Belge qui sait pourtant que, pour lui, le plus dur reste à venir avec l'enchaînement des matches. "Je n'ai joué que quatre matches complets en 2021. Mais je me bats pour combler mon déficit de rythme, en espérant que mon enthousiasme prendra le dessus sur mon retard physique". Le sélectionneur Roberto Martinez n'en doute pas: "Avec les minutes, il sera de mieux en mieux. Face à la Russie, il a eu un impact extraordinaire. Je le vois grandir". Les Danois sont prévenus. La saison de Thomas Meunier a enfin débuté.