Le latéral droit de 25 ans a percuté à pleine vitesse le milieu russe Daler Kuzyaev à la 26e minute et a dû dans la foulée céder sa place à Thomas Meunier, l'ancien joueur du Paris SG, qui a été déterminant dans le succès belge avec un but et une passe décisive. Conduit à l'hôpital, Castagne a subi des examens qui ont révélé une "double fracture de l'orbite" selon Martinez. Le joueur formé à Genk, qui évolue depuis un an en Premier League, à Leicester, disputait sa première grande compétition avec les Diables Rouges.

Le technicien espagnol s'est en revanche montré plus rassurant sur le cas du défenseur Jan Vertonghen, touché à une cheville et qui a demandé à sortir à un quart d'heure du terme de la rencontre: "C'est moins grave", a-t-il ainsi affirmé. La Belgique a pris la tête du groupe B devant la Finlande, vainqueur surprise du Danemark (1-0) à l'issue d'un match marqué par le malaise cardiaque du Danois Christian Eriksen, qui s'était effondré subitement sur la pelouse du stade Parken de Copenhague quelques heures plus tôt, des images qui avaient glacé l'Europe du football avant des nouvelles rassurantes sur son état.

Les Diables Rouges, qui figurent parmi les favoris de l'Euro, défieront les Danois jeudi à Copenhague lors de leur deuxième rencontre.