Süper Lig : Trabzonspor seul face à la meute !

Drôle de mois de juin pour les supporters de Trabzonspor… Avant de repartir en quête d’un premier titre en 26 ans, le club de Trabzon a appris une bien mauvaise nouvelle le 3 juin dernier… Il sera exclu de toutes compétitions européennes en cas de qualification pour les saisons 2020-2021 ou 2021-2022. La faute à un non-respect des règles du fair-play financier. L’UEFA avait laissé jusqu’en octobre dernier à la formation de la région de la Mer Noire pour assainir ses comptes et revenir à l’équilibre budgétaire. Une mission qui a échoué et qui risque de faire des dégâts à court terme, et ce dès la fin de la saison qu’il y ait sacre ou non. En effet, plusieurs pépites de Trabzonspor pourraient être tentées de voguer vers d’autres flots dès la saison prochaine à l’instar du milieu droit Abdulkadir Ömur, du gardien Ugurcan Çakir et bien sûr de l'avant-centre Alexander Sörloth, l’autre Norvégien qui affole l’Europe après le phénomène Erling Haaland.



Sörloth est bien évidemment annoncé titulaire ce vendredi soir face à Göztepe (20h00 - beIN SPORTS MAX 5) pour la grande reprise de la Süper Lig. Le meilleur buteur du championnat (19 réalisations dont un seul penalty en 26 matchs) est actuellement prêté par Crystal Palace. Et même si Trabzonspor lève son option d’achat, dur de l’imaginer rester chez les Grenat et Bleu l’an prochain. Le natif de Trondheim était resté muet à l’aller lors de la défaite de son équipe (0-1) et comptera vite retrouver le chemin des filets. D’autant plus que Trabzon n’aura pas vraiment le droit à l’erreur dans ce sprint final à huis clos. Seule une meilleure différence de buts le sépare de l’Istanbul Basaksehir qui recevra samedi Alanyaspor. Même s’il reste sur deux nuls avant cette longue pause due à l’épidémie de coronavirus, Galatasaray est revenu fort ces dernières semaines et n’est plus qu’à 3 points derrière. Le Sivasspor de Mustapha Yatabaré n’est lui qu’à 4 points du surprenant leader.

"Nous devons protéger notre place de leader"

Une véritable épreuve du feu pour le jeune coach de Trabzonspor, Huseyin Cimsir, qui va devoir trouver les mots pour remettre la machine en marche et tenter de réaliser un sacré exploit en glanant le sacre devant les cadors stambouliotes. « Nous avons tous eu une période difficile. Nous avons bien travaillé lors de ce processus de reprise et nous devons protéger notre place de leader, a-t-il commenté dans la presse turque. Nos matchs, y compris Göztepe, seront très difficiles. Mais nous irons vers l’avant sans perdre le match. C’est le moment de prouver que nous sommes une équipe très solide. » Un discours ambitieux avant de se déplacer mardi à Fenerbahçe en demi-finales retour de la Coupe de Turquie après une victoire à l'aller 2-1. La perspective d’un doublé sans Coupe d’Europe la saison prochaine : voilà le drôle de pari que va tenter de réaliser l’équipe surprise de cette saison turque...



