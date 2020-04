A Trabzonspor, comme attaquant venant de Premier League, on attendait surtout beaucoup de Daniel Sturridge, arrivé libre l’été dernier de Liverpool. Mais l’Anglais, freiné par plusieurs blessures, n’a pu disputer que 16 matchs (pour 7 buts et 4 passes décisives) avant de résilier son contrat début mars. Heureusement pour le club de Trabzon, leader du championnat turc, l’autre recrue débarquée d’Angleterre s’est totalement révélée. Alexander Sorloth, prêté par Crystal Palace, a ainsi inscrit la bagatelle de 25 buts en 39 matchs, dont 19 en championnat, où il a également délivré 6 passes décisives !

Haaland l’appelle "Le Roi du Nord"



Un bilan impressionnant pour le jeune (24 ans) et massif (1,94m) buteur norvégien, qui possède le huitième meilleur ratio européen, et affole évidemment de nombreux clubs du continent. Pas autant que son compatriote Erling Haaland, un prodige qui le surnomme "Le Roi du Nord", mais pas (si) loin. La saison dernière, il n’avait pourtant pas réussi à s’imposer à Gand, où il était déjà prêté. En manque de temps de jeu chez les Eagles, il avait fini la saison en Belgique, et marqué 5 buts en 22 matches. Et il n’avait finalement pas été conservé. C’est donc en Turquie qu’il a rebondi, dans un pays où son père Goran, ancien international norvégien, était allé jouer, à Bursaspor en 1993-1994.

Visé par le Bayern et le Real ?





Comme son père, Alexander Sorloth, également international (22 sélections, 6 buts), a d’ailleurs aussi débuté à Rosenborg,. Un prêt et la révélation dans un autre club norvégien, Bodo/Glimt, puis un transfert aux Pays-Bas (Groningen), où il n’a pas convaincu, un passage réussi au Danemark (Midtjylland) suivi par un départ à Crystal Palace six mois plus tard :. Et ce n’est pas fini. La liste des prétendants à un transfert lors du prochain mercato s’allonge en effet de jour en jour. D’après les médias turcs, le Real Madrid et surtout le Bayern Munich s’intéresseraient ainsi à lui…