Alors que le mercato estival s'est achevé jeudi soir en Angleterre ainsi que dans les autres grands pays européens, les mouvements de joueurs restent toujours en cours en Turquie et ce pour une semaine supplémentaire. C’est ce qui pourrait d’ailleurs permettre à Mauro Icardi de rejoindre le Fenerbahçe.

Un accord aurait déjà été conclu avec Cristiano Ronaldo

Ce même club stambouliote envisagerait aussi un pari fou. Celui de recruter Cristiano Ronaldo. Selon le média Ajanspor, le président du Fener, Ali Koc, travaillerait d'arrache-pied actuellement pour essayer d’attirer le quintuple Ballon d’Or sur les bords du Bosphore. Et son entraîneur portugais, Jorge Jésus, aurait une grande influence sur le dossier. Ce dernier aurait même déjà passé un coup de fil à son compatriote.



La même source affirme que les géants turcs auraient déjà conclu un accord de principe avec CR7. Et qu’il ne resterait que des détails mineurs à régler pour que ce transfert se concrétise.



Pour rappel, Ronaldo a perdu sa place de titulaire chez les Red Devils sous la direction d’Erik Ten Hag. Jeudi soir, lors de l’opposition contre Leicester, c’était la 3e fois de suite qu’il démarrait le match sur le banc.