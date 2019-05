Nibali déstabilise Roglic

Primoz Roglic terminant son virage dans la glissière de sécurité, c'est l'image de cette 15e étape du Giro ! Le favori du Tour d'Italie a été poussé à la faute par l'audace de Vincenzo Nibali, offensif dans la dernière difficulté du tracé le plus long de cette 102e édition. Une étape remportée par Dario Cataldo. Le coureur Astana a devancé Mattia Cattaneo au sprint alors que les deux hommes étaient échappés.

Après une étape mouvementé la veille, avec la prise de pouvoir de Richard Carapaz, Vincenzo Nibali a dynamité le peloton des favoris dans l'ascension du Civiglio. Une ultime difficulté avant la descente sur Côme que Primoz Roglic n'a pu aborder dans les meilleures conditions. Victime d'une casse de son dérailleur à 19 kilomètres de l'arrivée, le leader de la Team Jumbo-Visma a dû emprunter le vélo de son coéquipier Antwan Tolhoek. Sans directeur sportif à proximité et esseulé à cause d'une équipe pas au niveau, Roglic est revenu tout seul sur le peloton qui s'est empressé d’accélérer sous l'impulsion de la Movistar.

Revenu au contact, Primoz Roglic est alors resté impuissant face à l'attaque tranchante de Vincenzo Nibali. "Quand j'ai vu que j'arrivais à prendre quelques mètres, je me suis dit que je pouvais tenter quelque chose, a précisé l'Italien au micro L'Equipe. Le début du Giro n'était pas très dur, je me sens bien." Seul Richard Carapaz et Simon Yates ont pu suivre le "Requin de Messine" qui a pris une quinzaine d'avance au sommet avant d'entamer une descente tonitruante. Sous pression sur un vélo qui n'était pas le sien, Primoz Roglic est parti à la faute lors d'un virage en épingle mais a pu repartir rapidement, sauvé par la glissière.

A l'arrivée, Nibali, Carapaz et Yates reprennent 40 secondes sur le favori du Giro. L’Équatorien conserve évidemment son maillot rose avec désormais 47" d'avance sur Roglic. Lequel n'a plus qu'une minute d'avance sur Nibali. Lundi, le peloton sera au repos avant de repartir en montagne avant l'ultime contre-la-montre dimanche prochain. Ce Tour d'Italie est loin d'être joué.