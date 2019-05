Le Français Peters remporte la 17e étape

Le coureur français Nans Peters, 25 ans, a remporté la 17e étape du Tour d'Italie, mercredi, entre Commezzadura et Anterselva. Ancien maillot blanc du Giro, Peters s'est imposé pour la première fois chez les professionnels, devançant en solitaire ses compagnons d'échappée Johan Esteban Chaves (Mitchelton-Scott), Davide Formolo (Bora-Hansgrohe) et Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec) de plus d'une minute trente. Après le succès d'Arnaud Démare la semaine passée à Modène, c'est la deuxième victoire française de cette édition 2019. Au général, Richard Carapaz de la Movistar conserve 1'47 d'avance sur Vincenzo Nibali et 2'09 sur Primoz Roglic. Le premier coureur tricolore, Vincent Madouas, est 15e à plus de 18 minutes.