Abandon de Gaviria

Le Giro est terminé pour Fernando Gaviria. Le sprinteur colombien a abandonné ce jeudi, lors de la 7e étape. Il souffrait depuis quelques jours du genou gauche, a indiqué son équipe UAE-Team Emirates. Gaviria avait remporté la 3e étape, lundi, suite au déclassement d'Elia Viviani, sa quatrième victoire de la saison. "El Misil" devrait disputer le Tour de Suisse et le Tour de France dans les prochaines semaines.

