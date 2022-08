Coup double pour Roglic

CYCLISME / VUELTA 2022

4eme étape - Vitoria-Gasteiz - Laguardia (152,5 km) - Mardi 23 août 2022

Classement général après 4 étapes (sur 21)

Longtemps incertain pour cette 77eme édition de sa course préférée, Primoz Roglic, finalement au départ le 19 août dernier, avait besoin de se rassurer sur son état de forme. Il ne pouvait pas mieux s'y prendre. Ce mardi, pour sa première occasion de rappeler à ses concurrents pourquoi il reste le favori à sa propre succession en dépit de sa chute (suivie d'un abandon) sur le dernier Tour de France qui aurait pu le diminuer sur cette Vuelta, le triple vainqueur sortant a frappé très fort. Déjà impressionnant plus tôt au sommet du Puerto de Herrera, qui avait vu Julian Alaphilippe, très discret ensuite (il a terminé 51eme de l'étape), tenter de planter une première banderille, le Slovène s'est montré plus costaud que tout le monde dans le final, dessiné à Laguardia en haut d'une côte. Parfaitement placé par l'équipe Jumbo-Visma, le leader de la formation néerlandaise sur ce Tour d'Espagne en l'absence du héros du Tour Jonas Vingegaard s'est imposé au sprint devant le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), encore deuxième (il l'avait déjà été lors des deux étapes précédentes), et l'Espagnol de l'équipe Movistar Enric Mas, seul leader avec Roglic à tenir son rang ce mardi.« Dans le final, il y avait une opportunité de se battre pour la victoire d’étape, j’avais les jambes donc j’ai tout donné pour aller la chercher », analysait très modestement ensuite le héros de cette 4eme étape avant d'endosser ce maillot rouge qui lui semble une nouvelle fois promis cette année, surtout au vu de sa démonstration de force du jour. Roglic, quatrième leader et le quatrième de l'équipe Jumbo-Visma depuis le départ en... quatre étapes, s'offre du même coup sa dixième victoire d'étape sur ce Tour d'Espagne qu'il a failli ne pas disputer. Mais qu'il pourrait remporter pour la quatrième année de suite. En attendant cet éventuel quadruplé, le triple tenant du titre a réussi le coup double mardi.2- Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo), mt3- Enric Mas (ESP/Movistar), mt4-, mt5-, mt6- Ben O'Connor (NZL/AG2R Citroën), mt7- Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers), mt8- Remco Evenepoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl), mt9- Wilco Kelderman (PBS/Bora-Hansgrohe), mt10- Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe), mt2- Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma), à 0'133- Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadiers), à 0'264-, mt5- Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers), mt6- Remco Evenepoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl), à 0'277- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) à 0'338- Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers), mt9- Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo), à 0'3410- Simon Yates (GBR/BikeExchange-Jayco), à 0'51