Vuelta 2022 : Le coronavirus contraint deux coureurs d'AG2R-Citroën à l'abandon

🚑 @JaakkoHanninen et @AndreaVendra ont subi des tests antigéniques à l’hôtel aujourd’hui qui se sont révélés positifs. Ils ne prendront pas le départ de la 7e étape de la Vuelta.

Vendrame et Hänninen s’arrêtent là

La menace du coronavirus ne s’éloigne pas du peloton. Alors que le Tour de France a vu de nombreux coureurs être contraint de renoncer après avoir été testés positifs, tels Warren Barguil, Guillaume Martin, Magnus Cort Nielsen ou encore George Bennett, ils sont désormais quatre à avoir subi le même sort sur les routes de la Vuelta, qui a été lancée la semaine passée depuis les Pays-Bas. C’est tout d’abord le Néerlandais de la formation Trek-Segafredo Daan Hoole qui a n’a pas été en mesure de prendre le départ de la 5eme étape ce mercredi à Irun. A peine 24 heures plus tard, il est arrivé la même mésaventure à Jan Hirt, membre de l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Cette fois, quelques minutes avant le départ de la 7eme étape reliant Camargo à Cistierna, l’équipe AG2R-Citroën qui a perdu d’un coup deux coureurs.Par l’intermédiaire d’un communiqué publié sur son compte officiel Twitter, la formation française a confirmé que « Jaakko Hänninen et Andrea Vendrame ont subi des tests antigéniques à l’hôtel aujourd’hui (vendredi) qui se sont révélés positifs ». En conséquence, le Finlandais et l’Italien n’ont pas été en mesure de prendre le départ de la 7eme étape de l’édition 2022 de la Vuelta. Avec ces deux abandons, il y a désormais sept coureurs qui ont dû mettre un terme prématuré à leur participation au Tour d’Espagne, avec notamment l’abandon de Michael Woods après une chute qui a été le plus marquant. A l’image de ce qui a été mis en place sur le dernier Tour de France, l’ensemble du peloton devra se soumettre à des tests antigéniques de dépistage du coronavirus, ce qui pourrait changer la donne au terme de la première semaine de course.