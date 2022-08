Vuelta 2022 (E11) : Groves devance D.van Poppel et Merlier au sprint

Kaden Groves se fait un nom ! Alors qu’il participe à son premier Grand Tour, le sprinteur de l’équipe BikeExchange-Jayco s’est montré le plus costaud dans l’exercice du sprint à Cabo de Geta. Sur un parcours dénué de toute difficulté et long de 191,2km, au lendemain d’un contre-la-montre, le peloton a décidé de prendre son temps pour raller la ligne d’arrivée. Très rapidement, un trio composé de Jetse Bol, Vojtech Repa et Joan Bou a pris la poudre d’escampette. L’équipe Quick-Step Alpha Vinyl, face à des coureurs ne représentant pas la moindre menace pour le maillot rouge de Remco Evenepoel, a volontiers laissé faire. Il a fallu à peine une vingtaine de kilomètres pour que l’échappée prenne quatre minutes d’avance. Une absence de réaction de la formation du leader du Tour d’Espagne qui n’a pas plu à tout le monde et l’allure du peloton a longtemps varié. Sans que la vitesse moyenne de la course dépasse les 39 kilomètres par heure, moyenne minimale calculée par les organisateurs pour cette étape, le trio de tête a vu son avance fondre.

Bol a joué son va-tout

Il faut dire que les équipes Alpecin-Deceuninck, Bora-Hansgrohe, Trek-Segafredo et Arkéa-Samsic, alléchées par la perspective d’un sprint massif à l’arrivée, ont pris leurs responsabilités. Toutefois, à un peu plus de 60 kilomètres de l’arrivée, le peloton a été secoué par la chute puis l’abandon de Julian Alaphilippe. Alors que le peloton a comme temporisé quelques instants pour reprendre ses esprits, Vojtech Repa a su se refaire après avoir été quelques instants distancé par ses deux compères d’infortune. A l’approche des 50 derniers kilomètres, Jetse Bol a placé un démarrage auquel aucun des deux autres membres de l’échappée a voulu répondre. Le Néerlandais s’est lancé dans une aventure en solo qui aura duré à peine 25 kilomètres. A partir de là, les équipes de sprinteurs ont pris le contrôle de la course et plus aucune échappée n’a été à signaler.

Groves parfaitement lancé vers la victoire

A l’approche de la dernière ligne droite, c’est l’équipe BikeExchange-Jayco, qui a perdu son leader Simon Yates avant le départ à cause du coronavirus, qui a placé son train en position préférentielle. Le sprint a été anticipé par John Degenkolb, qui a lancé les hostilités à 250 mètres de la ligne d’arrivée. Pascal Ackermann s’est ensuite hissé sur ses pédales mais il n’y avait rien à faire face à la puissance de Kaden Groves. L’Australien signe son tout premier succès sur un Grand Tour devant Danny van Poppel et Tim Merlier, qu’il remplacera au sein de l’équipe Alpecin-Deceuninck en 2023. Bien au chaud dans le peloton tout au long de la journée, Remco Evenepoel a traversé cette journée sans pépins mis à part la perte d’un membre important de son équipe Quick-Step Alpha Vinyl. Alors que la route va de nouveau se cabrer ce jeudi avec une arrivée au sommet des Peñas Blancas, le peloton a connu comme une deuxième journée de repos ce mercredi.



CYCLISME / VUELTA 2022

11eme étape - ElPozo Alimentación-Cabo de Gata (191,2km) - Mercredi 31 août 2022

1- Kaden Groves (AUS/BikeExchange-Jayco) en 5h03’14’’

2- Danny van Poppel (PBS/Bora-Hansgrohe) mt

3- Tom Merlier (BEL/Alpecin-Deceuninck) mt

4- Juan Sebastian Molano (COL/UAE Team Emirates) mt

5- Mads Pedersen (DAN/Trek-Segafredo) mt

6- Daniel McLay (GBR/Arkéa-Samsic) mt

7- John Degenkolb (ALL/DSM) mt

8- Fred Wright (GBR/Bahrain Victorious) mt

9- Cédric Beullens (BEL/Lotto-Soudal) mt

10- Boy van Poppel (PBS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt

…

12- Bryan Coquard (FRA/Cofidis) mt

…



Classement général après 11 étapes (sur 21)

1- Remco Evenepoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) en 39h39’04’’

2- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) à 2’41’’

3- Enric Mas (ESP/Movistar) à 3’03’’

4- Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 3’55’’

5- Juan Ayuso (ESP/UAE Team Emirates) à 4’53’’

6- João Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 6’45’’

7- Miguel Angel Lopez (COL/Astana Qazaqstan) à 6’50’’

8- Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) à 7’37’’

9- Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 7’46’’

10- Thymen Arensman (PBS/DSM) à 8’44’’

…

28- Rudy Molard (FRA/Groupama-FDJ) à 23’24’’

…