XV de France : La blessure de Jalibert pourrait poser problème

Fabien Galthié va-t-il devoir composer avec des absences ? Le sélectionneur du XV de France doit annoncer ce mardi la liste des 42 joueurs qui vont préparer l’entrée en lice des Bleus dans l’édition 2022 du Tournoi des 6 Nations face à l’Italie le 6 février prochain. Or, alors que l’absence de Charles Ollivon est quasiment certaine et qu’Antoine Dupont est actuellement handicapé par un genou droit douloureux, le staff du XV de France a sans doute vu avec beaucoup d’appréhension Matthieu Jalibert quitter prématurément la pelouse du Stade Chaban-Delmas. Le demi d’ouverture de l’UBB, titularisé à la dernière minute en raison des nombreuses absences dans le camp girondin, a cédé sa place à Federico Mori dès la 47eme minute. En effet, sur la transformation du quatrième essai du club bordelais, le joueur aux quinze sélections sous le maillot du XV de France s’est une nouvelle fois ressenti de ses quadriceps.

Urios n’a pas pris de risque avec Jalibert

Or, une telle blessure s’est avérée être récurrente lors des dernières semaines. Ecarté en fin d’année 2021 en raison d’une infection par le coronavirus, Matthieu Jalibert a manqué plusieurs rencontres au début du mois de décembre en raison de quadriceps douloureux. Toutefois, face à la presse à l’issue de la victoire de l’UBB face aux Scarlets, Christophe Urios ne s’est pas montré très inquiet concernant l’état de santé de son joueur. « Il a ressenti une douleur sur son quadriceps, a confirmé l’entraîneur du leader du Top 14. On a préféré ne pas prendre de risque. » Le faciès de Matthieu Jalibert alors qu’il assistait comme spectateur à la prestation très intéressante de son équipe en fin de match laissait entendre une certaine inquiétude du demi d’ouverture alors que les Bleus vont aborder le prochain Tournoi des 6 Nations avec l’ambition de l’emporter quelques mois après leur succès sur les All Blacks au Stade de France.