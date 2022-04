Vannes : Rabut sur le départ et dans le viseur de Toulon

RC Vannes. Maëlan Rabut rejoint le Top 14 : « J’ai envie de me fixer un nouveau challenge » https://t.co/JTG0VWc1Qw

— Ouest-France Sports (@sports_ouest) April 20, 2022

Maëlan prêt à suivre l’exemple de Villière

Maëlan Rabut est décidé à donner une nouvelle direction à sa carrière. Membre de l’effectif du RC Vannes depuis trois ans, le trois-quarts centre de 25 ans va quitter le club breton une fois la saison conclue et son contrat arrivé à échéance. Son ambition est très claire, convaincre une écurie du Top 14 de l’enrôler en vue de la saison prochaine « J’ai joué trois saisons à Vannes, où je me suis bien épanoui, a-t-il confié dans un entretien accordé au quotidien régional Ouest-France. J’ai progressé rugbystiquement, et désormais, j’ai envie de tenter ma chance à l’étage supérieur. Je me sens prêt. » Aux yeux de l’ancien joueur de Massy, le Top 14 est « un des championnats les plus compétitifs du monde » et l’opportunité de le rejoindre ne se refuse pas.Pour son entraîneur Jean-Noël Spitzer, la volonté de Maëlan Rabut de quitter Vannes pour l’élite es » assez logique ». « C’est un joueur qui a de la présence sur le terrain. Je l’avais déjà dit l’an dernier déjà, il a un niveau Top 14, a confié le technicien vannetais. Il coche beaucoup de cases pour rejoindre ce championnat. Il faut qu’il y aille. » Et, selon les informations du site spécialisé Rugbyrama, le souhait de Maëlan Rabut sera exaucé puisqu’il va rejoindre Toulon et y compléter l’effectif dès la saison prochaine. L’objectif des dirigeants toulonnais sera sans doute de connaître la même réussite qu’avec Gabin Villière qui, après avoir quitté le club de Pro D2 de Rouen pour rejoindre le RCT, s’y est révélé. Vannes, de son côté, aurait déjà pallié le départ de Maëlan Rabut avec la signature de Gaël Dréan, qui évolue cette saison à Rennes, en Fédérale 1.