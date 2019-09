Urios, le pari déjà gagnant de Bordeaux

Si Lyon marche sur l’eau en ce début de saison, alors que dire de cette Union Bordeaux-Bègles déjà transfigurée par Christophe Urios, son nouveau manager, capable d’offrir au club du président Marti sa meilleure entame de Top 14 depuis son retour dans l’élite.

Un patron plus que jamais convaincu d’avoir mis l’homme qu’il fallait sur le banc de ce Bordeaux grand cru : "Je crois qu’il manquait un mec comme Christophe pour franchir un palier." Laurent Marti s’’exprime alors au micro de Canal+, après une première période face à un Stade Français K.-O. debout, qui vient d’enflammer la pelouse de Chaban-Delmas.

"Il manquait un mec comme Christophe" (Marti)

Et pour cause… "Il fallait marquer le territoire très vite…", assure Urios depuis son banc. Message reçu cinq sur cinq par ses joueurs qui développent un jeu enlevé, électrique, où chacun se trouve les yeux fermés, ou presque, à l’image de ses trois premiers essais signés de l’Argentin Santiago Cordero, pour ses débuts devant son nouveau public (3e), de Maxime Lucu (17e) et de Lasha Tabidze, à la conclusion d’un mouvement superbe initié par l’arrière international Nans Ducuing (22e). Paris est pris dans tous les secteurs de jeu, à commencer dans les rucks, où les pertes de balles sont sanctionnées de manière impitoyable. Pour un score déjà rédhibitoire à la pause (24-3).

Seule la botte de Jules Plisson a pu s’exprimer au cours de ces 40 premières minutes, mais l’ouvreur parisien, titulaire pour l’occasion, avait sans aucun doute rêvé d’un autre scénario pour son 150e match dans l’élite avec le Stade. Et la curée… ou le festival, c’est selon, se poursuivent au retour des vestiaires, alors que les deux équipes sont réduites à 14 suite aux cartons jaunes de Tabidze et de Quentin Béthune (50e), avec la nouvelle mèche allumée par Ducuing et le quatrième essai de Yann Lesgourgues (31-3, 54e), suivi d’un cinquième de Lekso Kaulashvili sur lequel… Ducuing est encore impliqué (38-3, 65e), et même d’un sixième pour Cameron Woki (45-3, 71e), puis d'un septième pour Matthieu Jalibert (52-3, 80e) - le quatrième en quatre journées de l'ouvreur - face à des Parisiens, qui n'avaient pas besoin des nouveaux cartons jaunes de Sami Mavinga et Joketani Raikabula.

Le Stade Français en avait pris 43 à Lyon, la note est encore plus sévère en Gironde, où l’on savoure – l’ancien Parisien Alexandre Flanquart, aujourd’hui Bordelais, sans doute plus encore… - ce carton plein en quatre journées et cette place de co-leader avec le LOU.