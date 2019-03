UBB: 14 mois après, Jalibert titulaire

Et si Matthieu Jalibert rattrapait in extremis le bon wagon du XV de France pour prendre part à la prochaine Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre) ? La question paraît un brin présomptueuse, mais le jeune ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègles, de retour le week-end dernier à la compétition face à Grenoble, après deux graves blessures au genou coup sur coup en février puis en août dernier, sera titulaire samedi, à Montpellier (18h), dans le cadre de la 18e journée du Top 14. Une première présence au coup d'envoi d'une rencontre dans l'élite depuis... le 6 janvier dernier et un succès contre Lyon. Par ailleurs, face aux blessures de Roumat (cuisse) et Diaby (cheville), Cyril Cazeaux abandonne sa 2e ligne pour dépanner au poste de flanker ; 5 changements interviennent au total par rapport à la victoire sur le FCG (47-31) avec également les retours de Manaydier, Houston et Dubié quand sortent James (adducteurs), Seuteni (cuisse) et Pélissié (choix).

Le XV de l'UBB : Buros - Tamanivalu, Radradra, Dubié, Nabuli - (o) Jalibert, (m) Lesgourgues (Cap.) - Amosa, Houston, Cazeaux - Douglas, Peterson - Cobilas, Maynadier, Paiva.

Remplaçants : Pélissié, Afatia, Galarza, Lamothe, Gimbert, Méret, Cros, Tabidze.