Transferts : Ford pour remplacer Pollard à Montpellier, Roumat vers le Racing 92

Après Handré Pollard, verra-t-on un autre ouvreur international l'an prochain ? En effet, Montpellier a peut-être trouvé le successeur de l'ouvreur sud-africain en partance pour les Sharks. D'après The Rugby Paper, le MHR penserait à George Ford, moins cher et qui cherche un nouveau challenge, Eddie Jones ne comptant plus sur lui. Pour cela, le club de Philippe Saint-André devrait sortir le chéquier et débourser environ 355 000 euros par saison pour l'Anglais de Leicester. Le Toulonnais Anthony Belleau est également suivi par les Héraultais, mais aussi par Clermont. Alors que dimanche soir, on apprenait le très probable départ de Maxime Machenaud, le demi de mêlée de bientôt 33 ans, des Ciel et Blanc pour Bayonne à la fin de la saison, l'Aviron vise un autre gros coup en la personne de Bastien Pourailly, l'actuel ailier de Clermont, passé par Pau avant cela. Si Machenaud part, le club francilien devrait enregistrer un renfort de choix en 3eme ligne.

Un nouveau challenge pour Roumat ?

Toujours selon le Midi Olympique, Alexandre Roumat est annoncé du côté de la Paris La Défense Arena. En fin de contrat avec l'Union Bordeaux-Bègles, le joueur de 24 ans est bien parti pour changer de couleurs dans quelques mois, et ainsi connaître un troisième challenge dans sa jeune carrière. A un moment charnière, le Racing 92 pourrait frapper un gros coup avec le recrutement du fils d'Olivier Roumat, l'ancien 2eme ligne international. De son côté, Pau s'apprête à annoncer une nouvelle prolongation de contrat. Après celles de Siegfried Fisi’hoi, Nicolas Corato et d'Aminiasi Tuimaba, Thibault Daubagna devrait les imiter rapidement et prolonger avec la Section pour une durée non précisée pour le moment. Enfin, comme souvent, certaines équipes s'apprêtent encore une fois à piocher parmi les jeunes et prometteurs talents de Pro D2. Ainsi, Léo Coly, le demi de mêlée de Mont-de-Marsan, et Ange Capuzzo, l'arrière italien de Grenoble, pourraient bien évoluer en Top 14 d'ici un an. Les prétendants ne manquent pas.