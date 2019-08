Toulouse: Visagie en joker, Hino titulaire à Bordeaux

Entre blessures et absences des internationaux, Coupe du monde oblige, le poste de talonneur focalise les attentions au Stade Toulousain à l'heure de la reprise du Top 14.

Nos 2 Jokers Coupe du Monde au poste de talonneur sont arrivés dans la Ville Rose : Takeshi #Hino & Jacobus #Visagie !

Bienvenue chez les Rouge et Noir ! ⚫️ pic.twitter.com/w2vQnczcWT — Stade Toulousain (@StadeToulousain) 23 août 2019

Les champions de France font face avec les signatures coup sur coup de 2 jokers Coupe du monde : le dernier en date, Jacobus Visagie (27 ans ; 1,88m, 105kg), solide taulier des Bulls de Pretoria dans le Super Rugby, avant de débarquer en Europe du côté de Gloucester la saison passée, a pu boucler les derniers détails administratifs de son arrivée dans la Ville Rose, mais ne sera pas sur la feuille de match à Bordeaux, samedi (20h45). A la différence du Japonais Takeshi Hino qui a fait ses preuves à l'entraînement et sera titulaire contre l'UBB dans un quinze de départ, où figureront 4 des champions de France à avoir débuté la finale victorieuse contre Clermont (Kaino, Faumuina, Tekori et Ahki). A noter un triangle arrière qui fait la part belle aux jeunes Français avec l'association de Lucas Tauzin, Arthur Bonneval et Matthis Lebel.

Le XV toulousain : Lebel - A. Bonneval, Belan, Ahki, Tauzin - (o) Holmes, (m) S. Bézy - Kaino (Cap.), S. Tolofua, Miquel - Tekori, R. Gray - Faumuina, Hino, Castets.

Remplaçants : Cramont, Neti, Ri. Arnorld, Verhaeghe, Kok, Pagès, Tedder, Van Dyk.