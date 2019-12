Toulouse : Tekori et Kaino fidèles au Stade

Iosefa Tekori et Jerome Kaino fidèles au Stade Toulousain ! Selon L’Equipe, le deuxième ligne samoan et le troisième ligne néo-zélandais, tous deux âgés de 33 ans, se sont mis d’accord avec le club champion de France pour prolonger leur contrat pour une année supplémentaire, tout comme l’avaient fait Cyril Baille, François Cros et Antoine Dupont auparavant. Tekori est arrivé en 2013 dans la Ville Rose, en provenance de Castres, et disputé plus de 150 matchs avec Toulouse en Top 14. Kaino est quant à lui arrivé au début de la saison dernière en provenance des Blues d’Auckland. Il a joué 26 matchs avec les Rouge et Noir depuis son arrivée.