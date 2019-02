Toulouse: Sans les Bleus au Racing 92, mais avec Kolbe et Guitoune

Délogé par Clermont du trône de leader, les Jaunards ont battu Bordeaux-Bègles ce samedi en ouverture de la 16e journée de Top 14 (40-20), le Stade Toulousain va tenter de reconquérir la première place ce dimanche à la Paris La Défense Arena chez le Racing 92, en match de clôture de cette 16 levée (16h50).

Le club de la Ville Rose fournit le plus gros contingent de joueurs au XV de France. Et aucun de ces six internationaux n'a été libéré par le sélectionneur Jacques Brunel à une semaine d'un match important contre l'Ecosse. Dorian Aldegheri, Antoine Dupont, Romain Ntamack, Yoann Huget, Maxime Médard et Thomas Ramos assisteront à cette rencontre comme simple spectateurs.

Ugo Mola a donc repositionné Cheslin Kolbe à l'arrière et offre par la même occasion du temps de jeu à Arthur Bonneval et Lucas Tauzin sur les ailes. Excellent depuis le début de saison, Sofiane Guitoune est pour sa part conservé au centre. La charnière est composée de Sébastien Bézy et Zack Holmes. Enfin, à souligner la titularisation du talonneur international italien, Leonardo Ghiraldini. Le titulaire du poste, Julien Marchand, s'est blessé avec le XV de France contre le pays de Galles jusqu'à la fin de saison. Le capitanat a donc officiellement été attribué à l'ancien All Black, le 3e ligne Jerome Kaino, anobli par William Servat cette semaine en conférence de presse.

Le XV toulousain : Kolbe - Bonneval, Guitoune, Ahki, Tauzin - Holmes, Bézy - Kaino (cap.), Galan, Cros - Arnold, Gray - Faumuina, Ghiraldini, Pointud.