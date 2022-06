Toulouse : Roumat signe pour trois saisons

𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗥𝗼𝘂𝗺𝗮𝘁, officiellement toulousain 🔥

Roumat : « Une grande fierté et un honneur »

Toulouse poursuit son marché. Alors que l’essentiel des cadres, dont Antoine Dupont, Cyril Baille ou encore Romain Ntamack, a déjà prolongé, le club sacré champion de France a attiré un nouveau talent venant d’un autre club du Top 14. En effet, après avoir officialisé les arrivées de Paul Graou, Ange Capuozzo ou encore Arthur Retière, le Stade Toulousain a officialisé au travers d’un communiqué l’arrivée dès la saison prochaine d’Alexandre Roumat. Après avoir fait ses débuts professionnels à Biarritz entre 2015 et 2017 puis avoir porté pendant cinq saisons les couleurs de l’Union Bordeaux-Bègles, le fils de l’ancien international Olivier Roumat s’est engagé en faveur du club de Haute-Garonne pour les trois prochains saisons, soit jusqu’en juin 2025. Ancien capitaine de l’équipe de France des moins de 18 ans, avec laquelle il a remporté un titre européen en 2015, Alexandre Roumat va continuer sa progression à Toulouse dès l’été prochain.Une signature attendue depuis plusieurs mois qui est « une réelle satisfaction humaine et sportive » selon Didier Lacroix. « En plus d’être un excellent élément, il possède un profil complémentaire pour enrichir notre effectif, a ajouté le président du Stade Toulousain dans un communiqué. C’est pourquoi nous sommes très heureux de son arrivée. » Alexandre Roumat, quant à lui, a confié que « c’est vraiment une grande fierté et un honneur d’être recruté par une telle institution ». « Je vais avoir l’occasion de côtoyer de grands joueurs, ce qui devrait être très enrichissant, a déclaré le joueur de 24 ans dans ce même communiqué. J’espère pourvoir m’intégrer rapidement dans ce groupe tout en apportant quelque chose de différent. » Le troisième-ligne devra composer avec une concurrence d’Anthony Jelonch, Selevasio Tolofua ou encore Rynhardt Elstadt au sein de l’effectif toujours plus riche mis à la disposition d’Ugo Mola par les dirigeants du Stade Toulousain.