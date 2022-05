Toulouse : Prolongation de contrat jusqu'en 2028 pour Romain Ntamack

𝙍𝙤𝙢𝙖𝙞𝙣 𝙚𝙩 𝙏𝙝𝙚́𝙤 𝙉𝙩𝙖𝙢𝙖𝙘𝙠 prolongent au Stade 🔥

Les 2 frères porteront le maillot 🔴⚫ ces prochaines saisons : jusqu'en 2028 pour Romain et 2025 pour Théo❤️‍🔥



Axe 1️⃣ : Consolider ses cadres

Axe 3️⃣ : Grandir avec sa formation#Trajectoire2027 💪 pic.twitter.com/d6ftxWXB9L



Après Romain, Théo Ntamack prolonge également

Les fils d’Emile Ntamack ne quitteront pas Toulouse de sitôt. Devenu le numéro 10 indéboulonnable du Stade Toulousain et du XV de France (28 sélections), Romain Ntamack a enfin prolongé son contrat avec son club de toujours. Cinq ans après ses débuts professionnels, avec 87 matchs à son compteur depuis, le joueur de 23 ans a apposé sa signature sur un engagement valable jusqu’en 2028. Un nouveau contrat qui vient mettre un terme aux rumeurs concernant l’avenir du demi d’ouverture deux fois champion de France en 2019 et en 2021, mais également champion d’Europe la saison passée avec le Stade Toulousain et qui a mené le XV de France au Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations en mars dernier.Pur produit de la formation toulousaine, Romain Ntamack rejoint la très longue liste de joueurs qui ont prolongé leur contrat avec le champion de France en titre lors des dernières semaines. En effet, Antoine Dupont, Cyril Baille ou encore Thomas Ramos ont décidé de lier leur avenir au Stade Toulousain alors qu’Arthur Retière, Ange Capuozzo et Melvyn Jaminet vont venir renforcer l’effectif. Toutefois, Romain Ntamack n’est pas le seul fils de l’ancienne gloire Emile Ntamack qui va continuer à porter le maillot rouge-et-noir. Agé de 19 ans et évoluant au poste de troisième-ligne centre, international des moins de 20 ans, Théo Ntamack a également paraphé un contrat portant jusqu’en 2025 avec le club de Haute-Garonne. Le plus jeune de la fratrie aura ainsi l’opportunité de continuer sa progression avec l’ambition d’intégrer à terme le groupe professionnel et, ainsi, imiter son père et son frère.