Toulouse : Plusieurs mois d'absence pour Clément Castets

Castets de retour en fin d’année… à Paris

C’est une mauvaise nouvelle pour Toulouse et, par ricochet, le Stade Français Paris. Entré pour les dix dernières minutes de la finale de la Champions Cup remportée par le club de Haute-Garonne ce samedi à Twickenham, Clément Castets n’a pas été en mesure de terminer la rencontre. Après un contact avec le Rochelais Tawera Kerr-Barlow à la 79eme minute, le pilier toulousain a ressenti une douleur au niveau de son genou droit et a dû rendre sa place sur la pelouse à son coéquipier Cyril Baille. Boitant très nettement, Clément Castets n’a pas souhaiter quitter le terrain sur une civière. Si, sur l’euphorie du cinquième titre continental pour le Stade Toulousain, les nouvelles concernant l’état de santé de l’ancien capitaine de l’équipe de France des moins de 20 ans n’ont pas été nombreuses. Toutefois, les examens effectués dans les heures qui ont suivi le match ont dissipé les doutes concernant le diagnostic exact.En effet, selon les informations du quotidien Le Parisien, Clément Castets souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Une blessure qui, en général, provoque une absence de l’ordre de six mois et qui met ainsi un terme prématuré à la saison du joueur de 25 ans. Alors que le Stade Toulousain, leader du Top 14, est assuré de participer à la phase finale du championnat, il ne pourra pas compter sur son pilier… qui ne portera plus les couleurs du club de Haute-Garonne. En effet, le natif de Toulouse va quitter le club qui l’a lancé dans le grand bain pour rejoindre le Stade Français Paris. Clément Castets fait partie de la première vague de recrues confirmées par le club parisien, aux côtés de Ngani Laumape, Romain Briatte, Harry Glover ou encore Nemo Roelofse. Avec cette blessure, le pilier devra attendre de longs mois avant de porter ses nouvelles couleurs sur les pelouses du Top 14.