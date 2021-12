Toulouse : Marchand a repris l'entraînement

Julien Marchand dans le groupe toulousain pour le déplacement à Cardiff ? Le grand absent du choc face aux All Blacks remporté par le XV de France le 21 novembre dernier (40-25) au Stade de France pourrait retrouver les terrains ce week-end à l'occasion de la 1ere journée de Champions Cup, qui verra son équipe Toulouse, tenante du titre, se frotter aux Gallois sur leur pelouse. Blessé face à la Géorgie, le 14 novembre dernier lors de la deuxième sortie des Bleus dans le cadre des test-matchs d'automne, le talonneur international du Stade Toulousain avait dû se contenter depuis de prendre son mal en patience en attendant d'être de nouveau opérationnel et de pouvoir reprendre la compétition. Ce lundi, le double champion de France et également champion d'Europe avec les Rouge et Noir a fait un premier pas vers la reprise. Marchand, qui s'était blessé aux côtes (fracture du cartilage) face aux Géorgiens consécutivement à une mêlée, pour le plus grand bonheur de son coéquipier en club et talonneur comme lui Peato Mauvaka, qui en avait profité pour devenir la révélation de cette tournée d'automne, a en effet repris l'entraînement avec ses coéquipiers ce lundi, deux jours après que son équipe, deuxième désormais au classement derrière les Girondins, a subi la loi au stade Chaban-Delmas de l'UBB, le nouveau leader du Top 14.

Marchand prêt pour reprendre dès Cardiff ?

Une première étape ô combien capitale pour celui qui avait manqué le match face à la Nouvelle-Zélande avec les Tricolores mais également les matchs de Toulouse qui avaient suivi qui pourrait même laisser penser que le nom du talonneur figurera sur la feuille de match samedi dans la capitale galloise. Tout dépendra probablement de la suite de la semaine de Marchand, que le staff toulousain devrait notamment faire travailler en mêlée. Si le numéro 2 du Stade toulousain ne retrouve pas les terrains dès ce week-end, son heure devrait venir le week-end suivant, à domicile face aux Wasps lors de la 2eme journée de Champions Cup.