Toulouse : La jauge à 5000 spectateurs ne va pas bouger

Suite aux déclarations faites par M. le @PrefetOccitanie aujourd'hui, le club prend bonne note de la décision de ne pas augmenter la jauge de spectateurs lors des manifestations sportives ds le département, au regard des conditions sanitaires actuelles.

👉🏻 https://t.co/njzK8OmXX8 pic.twitter.com/bKeq5NDs70

— Stade Toulousain (@StadeToulousain) August 19, 2020

Pas plus de 5000 personnes pour Toulouse-Montpellier

Le Stade Toulousain a pris acte. Face à une recrudescence de la circulation du coronavirus dans la région de Toulouse, le préfet de Haute-Garonne a annoncé ce mercredi sa décision d’imposer le port du masque dans l’ensemble de la ville pour une durée d’un mois. En marge de cette décision, Etienne Guyot a confirmé son intention de refuser toute demande de dérogation émanant des clubs sportifs pour dépasser la limite des 5000 personnes pour les rassemblements publics. « Je n’ai pas l’intention d’accorder de dérogation pour les rassemblements de plus de 5000 personnes, ça serait absolument incohérent avec les mesures que je prends aujourd’hui », a confié le préfet face à la presse. Face à cette position inflexible, le Stade Toulousain a confirmé par communiqué prendre « bonne note de la décision de ne pas augmenter la jauge de spectateurs lors des manifestations sportives dans le département au regard des conditions sanitaires actuelles ».Alors que Toulouse doit affronter Montpellier le 29 août prochain au Stade Ernest-Wallon dans un dernier galop d’essai avant la reprise du Top 14 la semaine suivante avec un déplacement à Clermont, le club rouge et noir a confirmé que « la jauge de 5000 spectateurs s’appliquera » à l’occasion de cette rencontre. Toutefois, l’espoir de voir la jauge revue à la hausse reste présent. « Nous poursuivons nos échanges avec la préfecture et avons d’ores et déjà pris date dans les prochains jours avec M. le préfet et ses équipes afin de présenter toutes les garanties nécessaires et tous les protocoles de sécurité sanitaires sur lesquels le club s’engagera pour chacun de ses événements », assure le Stade Toulousain. Le club ajoute qu’il « respectera et accompagnera, comme toujours, les attentes des autorités dans un dialogue respectueux et une collaboration de tous les instants afin de retrouver l’ensemble de ses spectateurs dans les meilleurs délais ». La jauge à 5000 personnes dans un stade de 19 000 places restera donc en vigueur quelques semaines, voire quelques mois, de plus.