Toulouse : Guitoune vise un retour fin octobre

Sofiane Guitoune entrevoit le bout du tunnel. Victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche le 27 mars dernier contre Montpellier, cadeau empoisonné survenu le jour de ses 32 ans, le trois-quarts centre du Stade Toulousain progresse dans sa rééducation à tel point qu’un retour à la compétition est évoqué pour fin octobre. « J’ai coché une ou deux dates dans ma tête, celle du match contre Castres (23 octobre) à domicile et après il y a Perpignan à domicile aussi au mois de novembre (le 6), a-t-il évoqué dans des propos recueillis par Rugbyrama. Ce sont des matchs que j’aimerais jouer car je pense que c’est le bon timing. J’en ai parlé un peu avec le staff et ils sont d’accord donc je me prépare. Je peaufine tout ça mais pour l’instant tout se passe bien donc il n’y a pas de raison. » S’il veut être présent face au CO, l’international français (9 sélections) a trois semaines pour continuer à monter en régime.

Guitoune travaille déjà avec le groupe

Ce lundi, une nouvelle étape sera à surligner et marquera la fin de son processus de rééducation, le retour à l’entrainement « normal » avec le groupe. Sofiane Guitoune a déjà rejoint ses coéquipiers sur la pelouse du stade Ernest-Wallon, mais pour s’entrainer à son rythme. Six mois après cette terrible blessure, il sait qu'il a eu les ressources mentales pour revenir de loin. Ce n’était pourtant pas gagné d’avance. « Des blessures j’en ai eu mais je savais tout le travail qu’il y avait derrière et je me suis demandé si j’aurais la force mentale de le refaire, a-t-il ajouté. Mais finalement oui. » Frustré d’avoir manqué le doublé Top 14-Champions Cup réussi par ses coéquipiers, le Toulousain pourra se consoler de retrouver une équipe aussi compétitive qu’il y a six mois. Les Stadistes figurent logiquement en tête du classement de Top 14 grâce à leurs cinq succès d’entrée.