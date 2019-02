Toulouse confirme son fauteuil de leader

Le Stade Toulousain est assuré de rester leader du Top 14 au terme de la 17e journée, les Rouge et Noir ont décroché samedi une nouvelle victoire, la neuvième en dix matches, à domicile contre Montpellier (25-14). Après une première mi-temps serrée (7-5 pour Toulouse), les hommes d'Ugo Mola ont accéléré après la pause et ont pu compter sur Zack Holmes, auteur d'un essai avant de se montrer précis au pied. Les Toulousains comptent six points d'avance sur Clermont (qui se déplace à Lyon dimanche).

L'Union Bordeaux-Bègles revient à hauteur de Lyon avec une victoire bonifiée contre Grenoble au terme d'un match spectaculaire à dix essais (47-31). Semi Radradra a une nouvelle fois été le détonateur côté bordelais malgré quelques erreurs sur des actions jouées avec un peu trop de facilité. Pour Grenoble, c'est une cinquième défaite de rang qui les laissent en position de barragistes.

Toulon a bien réagi après sa défaite à Agen et s'est imposé avec le bonus contre Pau (34-11). Perpignan s'est incliné à domicile contre Agen (13-20), une semaine après son premier succès de la saison à Montpellier. L'Usap fait un pas de plus vers la relégation alors qu'une victoire contre le SUA, mal classé, aurait pu complètement relancer le suspense pour la fin de saison régulière.