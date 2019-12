Toulon : Milner-Skudder viendra plus tard !

Recrue-phare de Toulon aux côtés d’Eben Etzebeth, Nehe Milner-Skudder ne portera finalement pas le maillot varois cette saison ! L’arrière (ou ailier) international néo-zélandais, va en effet prendre le temps de soigner sa blessure à l’épaule, comme l’a expliqué un communiqué du RCT publié ce mercredi : « En raison d’une blessure récalcitrante à l’épaule gauche, le trois-quarts All Black Nehe Milner-Skudder a décidé, en accord avec le Rugby Club Toulonnais, de consacrer cette saison 2019-2020 à sa convalescence et aux soins. Ainsi Nehe Milner-Skudder rejoindra les rangs du Rugby Club Toulonnais durant l’été 2020 et disputera avec le club Rouge & Noir les saison 2020-21 et 2021-22. Toute l’équipe du RCT souhaite un prompt rétablissement à Nehe Milner-Skudder en attendant de l’accueillir prochainement sur la rade. »

Milner-Skudder : "Une des années les plus difficiles de ma vie"

A cause de cette blessure, l’ancien joueur des Wellington Hurricanes (Nouvelle-Zélande), âgé de 28 ans, n’a pas disputé le moindre match en 2019 (dernière rencontre en octobre 2018 en ITM Cup) et a donc manqué la Coupe du Monde avec les Blacks, dont il a déjà porté le maillot à 13 reprises. La semaine passée, le joueur s’était exprimé en tant qu’ambassadeur de l'association Headfirst, dont la mission est d'accompagner les rugbymen dans les moments difficiles de leur carrière, et n’avait pas caché son immense déception : " Cela a été l'une des années les plus difficiles de ma vie. Ne pas être capable de faire quelque chose, qui plus est quelque chose que vous aimez... c'était vraiment difficile à vivre. Parmi toutes les blessures que j'ai subies, les nombreux revers au cours de ma carrière, ça a été de loin le plus difficile à digérer. » Et il va encore devoir s’armer de patience…