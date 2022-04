Toulon : Les supporters veulent garder Carbonel, le joueur ému par ce soutien

Carbonel : « Ça m'a vraiment fait chaud au cœur »

Il y a des décisions que les supporters ont du mal à accepter. Formé au RC Toulon et lancé dans le grand bain en 2017, Louis Carbonel se prépare à quitter le club de la Rade. En fin de contrat dans le Var, le demi d’ouverture de 23 ans a décidé de rejoindre Montpellier à compter de la saison prochaine avec un engagement pour les trois prochaines saisons. Ihaia West, actuellement sous les couleurs de La Rochelle, a déjà signé pour le remplacer au sein de l’effectif toulonnais. Une décision qui n’est absolument pas du goût du groupe de supporters « Les Minots de Mayol », qui s’est fendu d’une lettre ouverte destinée à Bernard Lemaître dans laquelle un appel à conserver Louis Carbonel est lancé. « En tant que président et propriétaire du club, vous êtes le seul à même de décider quoi faire de ce cri du cœur lancé par vous supporters, est-il ainsi déclaré dans cette lettre. Continuer à les ignorer dans un silence assourdissant, ou, si ce n'est leur donner satisfaction, leur apporter une réponse officielle et publique ? Et qui sait, peut-être tourner à votre avantage un salutaire revirement de situation. »Alors que cette lettre n’a, pour le moment, pas reçu de réponse de la part des dirigeants du RCT, Bernard Lemaître en tête, Louis Carbonel est sorti de son silence au travers d’un message publié sur son compte Twitter personnel, dans lequel il assure vouloir échanger avec les supporters toulonnais dans les semaines à venir. « Ces quelques mots pour vous remercier sincèrement de votre énorme soutien ces derniers temps, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, a confié le fils de l’ancien trois-quarts centre du RCT Alain Carbonel. Je reviendrai vers vous en fin de saison pour répondre à toutes vos questions car il nous reste une belle fin de saison avec des échéances importantes et de beaux défis à relever tous ensemble. Soyez certain que l'équipe va tout donner pour que l'on termine cette saison de la plus belle des manières et pour que vous soyez fiers de soutenir notre beau club. » Toutefois, un retournement de situation semble peu probable, Louis Carbonel n’entrant visiblement plus dans les plans des dirigeants toulonnais en vue de la saison prochaine, avec un effectif qui sera remodelé au travers des arrivées de joueurs tels le centre parisien Waisea, le talonneur du Racing 92 Teddy Baubigny ou encore le pilier rochelais Dany Priso.