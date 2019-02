Toulon: Et Savea ne jouera pas contre Pau !

"Aujourd'hui à Toulon, je préfère partir avec des joueurs qui ont envie." A partir de ce postulat martelé en conférence de presse, Patrice Collazo a apporté une réponse à la question de la semaine : Julian Savea, le champion du monde néo-zélandais étrillé par son président Mourad Boudjellal, après la dernière défaite à Agen (19-10), serait-il retenu pour la réception de Pau ce samedi, à Mayol (18h), dans le cadre de la 17e journée du Top 14 ?

L'ancien All Black, présent dans le groupe, n'a en revanche pas été retenu sur la feuille de match : "Je vois que ça fait parler, que ça fait vendre et crée le buzz... Aujourd’hui, j’ai un match à préparer. Si je considère qu’il peut apporter quelque chose, il sera là. Si je juge qu’il n’est pas compétitif, il ne sera pas dans l’équipe. Je n’ai pas besoin que quelqu’un me dise ce que je dois faire, avait prévenu Collazo. Moi, je n’ai pas besoin de remplir les pages, pas besoin des réseaux sociaux. Je m’enferme entre quatre murs et je dis ce que je pense. Il y a trois solutions quand un joueur ne joue pas. Soit il n’est pas bon, soit c’est un choix stratégique, soit il est repos. Il n’y a pas cinquante solutions. Ce n’est pas une déclaration qui va décider le sort d’un joueur. Moi, je me base sur des critères sportifs. Si Julian, au vu du week-end dernier, ne mérite pas de jouer alors il ne jouera pas. À ce moment-là, c’est au principal intéressé que je m’adresse. Chacun à ses modes de communication." Face aux Palois, dans un match que le RCT ne peut évidemment pas se permettre de perdre à domicile, puisque toujours bredouille en déplacement, Hugo Bonneval et Daniel Ikpefan occuperont les ailes. On relèvera la réapparition sur le banc des remplaçants, après 2 mois d'absence, de Malakai Fekitoa.

Le XV toulonnais : Domvo - Bonneval, Tuisova, Trinh-Duc, Ikpefan - Carbonel, Webb - Isa, Lakafia (Cap.), Messam - Taofifenua, Vernet - Setiano, Etrillard, Gros.

Remplaçants : Soury, Devaux, Gorgodze, Alainu’uese, Fekitoa, Monribot, Meric, Fresia.

Découvrez la compo du RCT qui sera alignée demain pour la réception de la @SectionPaloise.

Coup d'envoi 18h au Stade Mayol ! ⚫️ #RCTSP pic.twitter.com/ChLJHNulrI — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) 22 février 2019

Côté palois, Simon Mannix choisit de confier la conduite du jeu au jeune Antoine Hastoy (21 ans) ; victime d'une fracture de la cheville en septembre dernier contre... Toulon, Adrien Planté fait son retour à l'aile en tant que titulaire.

Le XV palois : Mogg – Planté, Stanley, Vatubua, Lestremau- (o) Hastoy, (m) Daubagna – Armitage, Habel-Kuffner, Butler – Metz, Foley – Adriaanse, Lespiaucq, Mackintosh.

Remplaçants : Rey, Domingo, Malafosse, Erbani, Le Bail, Slade, Nicot, Hamadache.