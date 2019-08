Toulon et Lyon démarrent fort, Bayonne surprend le Racing

Toulon a parfaitement débuté sa saison de Top 14, en l'emportant nettement à Agen samedi (25-44) avec six essais, dont deux doublés pour Gorgodze et Heriteau. Le LOU a cartonné le Stade Français (43-9) avec sept essais et un doublé de Nakaitaci, tandis que Castres a renversé Montpellier in extremis (26-25) grâce à trois pénalités de Kockott et trois autres de Dumora, Aaron Cruden manquant la transformation de la victoire pour le MHR après la sirène. Enfin, les deux promus ont connu des fortunes diverses: Bayonne, mené 17-7 à la mi-temps sur le terrain du Racing 92, s'est imposé 24-17 dans les derniers instants ; en revanche, Brive s'est incliné à Pau (35-14).