Toulon : Encore une volte-face pour Milner-Skudder !

Nehe Milner-Skudder et le RC Toulon, c’est l’Arlésienne ! En décembre 2018, l’ailier international All Blacks (29 ans, 13 sélections à ce jour) avait signé un contrat de trois ans avec le club varois qui devait débuter après la Coupe du Monde. Mais le joueur s’est gravement blessé à l’épaule gauche et n’a pas joué le moindre match en 2019, et a donc manqué le Mondial avec les Blacks. Si bien qu’en décembre dernier, le RCT a annoncé que Milner-Skudder ne jouerait pas durant la saison 2019-20, afin de soigner au mieux son épaule. Mais alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2022, le joueur néo-zélandais ne portera finalement jamais le maillot rouge et noir, révèle Midi Olympique, qui explique que le club et le joueur ont eu de nombreux échanges et ont finalement convenu que le All Black ne rejoindrait pas le club actuellement septième du Top 14, sans préciser les raisons de cette volte-face.

Une année 2019 très dure pour Milner-Skudder

En décembre dernier, le joueur s’était exprimé en tant qu’ambassadeur de l'association Headfirst, dont la mission est d'accompagner les rugbymen dans les moments difficiles de leur carrière, et n’avait pas caché son immense déception : « Cela a été l'une des années les plus difficiles de ma vie. Ne pas être capable de faire quelque chose, qui plus est quelque chose que vous aimez... c'était vraiment difficile à vivre. Parmi toutes les blessures que j'ai subies, les nombreux revers au cours de ma carrière, ça a été de loin le plus difficile à digérer. » Parviendra-t-il à retrouver un autre club ?