Toulon : Bastareaud au soutien de "son frère" Savea

On ne sait pas comment l’affaire Savea se terminera mais elle a connu aujourd’hui un nouvel épisode. Mathieu Bastareaud, vice-capitaine du RCT, est venu lundi soutenir son partenaire. "Soit fort mon frère, c’est une saison difficile pour l’équipe. Nous serons une équipe forte, nous avons besoin de toi, il y aura de meilleurs jours", a tweeté le trois-quarts centre du XV de France, actuellement en pleine préparation du match contre l’Ecosse (2e journée du Tournoi des 6 Nations). Julian Savea a été la cible de la colère de Mourad Boudjellal, le président du club varois ayant notamment invité à l’ailier néo-zélandais, à faire ses valises, s’il le souhaitait, après la défaite subie samedi en Top 14 à Agen. "Si j’étais lui, je m’excuserais et je rentrerais au pays. Quand on arrive à ce niveau de jeu, il faut partir", avait lancé Boudjellal, sur RMC Sport, au sujet du champion du monde 2015.