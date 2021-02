Toulon : Après une vague de tests négatifs, l'entraînement peut reprendre

🗞️Communiqué – Aucun nouveau cas positif à la COVID-19 ce Mardi👇https://t.co/0W5Fz9gZGK

Le match face à Bayonne pas encore confirmé

Place au soulagement sur la Rade ! Alors que la vague de tests de dépistage du coronavirus effectuée ce lundi avait permis de mettre en évidence la présence d’un cas concernant un membre de l’effectif du RC Toulon, les derniers résultats incitent à l’optimisme. En effet, par l’intermédiaire d’un communiqué, le club varois a confirmé que « tous les résultats des tests PCR pratiqués le mardi 23 février 2021 sur l’effectif toulonnais se sont relevés négatifs » et qu’une reprise « normale » de l’entraînement a pu avoir lieu ce mercredi. Avant le résultat positif constaté ce lundi, de précédentes vagues avaient mis en lumière deux cas le 18 février dernier mais également provoqué un imbroglio entre le RCT et le XV de France. En effet, Jean-Baptiste Gros et Swan Rebbadj ont tous deux été écartés par le staff de Fabien Galthié, étant considérés comme « cas contacts », mais ont tout de même pu prendre part à la rencontre du week-end dernier face à Pau.Mais, si la dernière vague de tests de dépistage a permis de confirmer que la situation sanitaire au sein du groupe toulonnais est sous contrôle, la Ligue Nationale de rugby n’a pas encore statué sur la tenue du prochain match du club varois. En effet, alors que le RCT doit affronter ce vendredi Bayonne sur la pelouse du Stade Mayol dans un match en retard de la 14eme journée du Top 14, le club toulonnais précise que la tenue de la rencontre ne pourra être confirmée par la Commission d’Expertise de la LNR qu’à la suite d’une nouvelle vague de tests de dépistage du coronavirus prévue ce jeudi. Si les résultats sont une nouvelle fois uniformément négatifs, la rencontre, qui avait initialement été reportée à la suite de la propagation du « variant anglais » du coronavirus au sein de l’effectif de l’Aviron Bayonnais, pourra se tenir à la date et l’horaire prévus.