Top14-Pro D2 : Les calendriers chamboulés par le covid-19

🏉🗣️ "C'est une situation catastrophique"

Le président de l’Aviron Bayonnais Philippe Tayeb, club touché par la variante britannique de la Covid-19 après un match de #ChallengeCup, s’est exprimé dans #Stade2 sur le protocle sanitaire mis en place en Coupe d'Europe. pic.twitter.com/DAz3beWrQJ



— France tv sport (@francetvsport) January 3, 2021

Des solutions au cas où

Encore un match reporté en rugby, cette fois-ci il s'agit de la rencontre entre Carcassonne et Montauban dans le cadre du championnat de deuxième division, la Pro D2. Au mois de décembre, la Ligue nationale de rugby a dû reprogrammer cinq rencontres de Top 14 au mois de février pendant le Tournoi des 6 Nations. Des rencontres qui n'avaient pas pu avoir lieu à cause de joueurs touchés par le coronavirus, notamment le match qui opposait l'ASM Clermont et le LOU Rugby. Plus récemment et toujours en Top 14, la rencontre Toulon-Bayonne a elle aussi été reportée à une date qui n'a pas encore été fixée. Et pour cause, plusieurs joueurs et membres du staff de l'Aviron Bayonnais ont été contaminés par la souche britannique du coronavirus. L'équipe n'a pas pu s’entraîner pendant plus de deux semaines et les joueurs n'étaient donc pas préparés à affronter le RCT. Que ce soit en première ou en deuxième division, les reports deviennent un vrai casse-tête pour la Ligue qui tente de ne pas trop alourdir le calendrier des équipes qui, rappelons-le, jouent toutes en Coupe d'Europe.Paul Goze, président de la LNR, affirmait déjà en septembre, auprès du Midi Libre, qu'il disposait d'un "plan B en cas de nécessité". Il évoque notamment des mesures administratives si un trop grand nombre de matchs venaient à être reportés. Et pour ne plus prendre de risques, certaines équipes préfèrent renoncer à la Coupe d'Europe, comme l'a fait Bayonne. En effet, c'est après le match contre Leicester que les joueurs basques ont été contaminés. Philippe Tayeb, président de l'équipe, est clair et net, il est "hors de question de terminer cette Coupe d'Europe" avait-il déclaré dans les colonnes d'Ouest France. Avec cet énième report, l'équipe basque se retrouve avec trois matchs de Top 14 à programmer, dans un calendrier déjà bien chargé.