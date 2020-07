Top 14/ProD2 : La saison 2020-2021 prévue pour démarrer en septembre

Le calendrier 2020-2021 prévoit une reprise commune pour le TOP 14 et la PRO D2 le premier weekend de septembre tandis que la finale du TOP 14 marquera la fin de la saison le dernier weekend de juin.

Les mois d’octobre, novembre et décembre bien occupés

La Ligue Nationale de rugby n’a pas tardé à dégainer. Alors que, après moult discussions, la Fédération Française de rugby a levé son véto à l’occasion d’une réunion de son Comité Directeur ce mercredi, la LNR a levé le voile sur le calendrier général de la saison prochaine du Top 14 et de la Pro D2. Les deux championnats professionnels vont reprendre dès la première semaine du mois de septembre, mettant ainsi un terme à quasiment six mois de pause pour les clubs, situation forcée par la crise sanitaire. Un calendrier qui prend en compte les dates provisoires des quarts de finale, demi-finales, dans la deuxième moitié du mois de septembre et finales des compétitions européennes de l’EPCR pour la saison 2019-2020, prévues les 16 et 17 octobre prochain, mais sans prendre en compte celles de la saison 2020-2021, qui n’ont pas encore été décidées.Alors que la FFR compte programmer six rencontres du XV de France à l’automne, la LNR a confirmé son intention, face à un calendrier dense, de programmer des journées de championnat tous les week-ends disponibles, sauf pour celui des 21, 21 et 22 novembre. Seule la Pro D2, qui fonctionnera à nouveau par fenêtres de quatre ou cinq journées entrecoupées d’un week-end de repos, foulera les pelouses lors de ces trois jours. En l’état actuel des choses, la finale du Top 14 est programmée pour le samedi 26 juin alors que la Pro D2 sera conclue le dimanche 6 juin, au lendemain de la dernière journée de l’élite et une semaine avant « l’Access Match », le barrage entre le finaliste malheureux de Pro D2 et l’avant-dernier du Top 14. En ce qui concerne le SuperSevens, le championnat de rugby à 7 lancé par la LNR l’an passé, il conserve exceptionnellement une formule sur une journée, le samedi 27 février, à la veille de France-Ecosse. Une saison qui sera conclue par une tournée du XV de France en Australie avec des rencontres les 3, 10 e 17 juillet 2021.