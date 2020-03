Top 14/Pro D2 : Pas de relégation à la fin de la saison ?

La pandémie de coronavirus qui sévit à travers le monde continue de bouleverser le sport. Si certaines disciplines ont d'ores et déjà acté leur fin de saison respective, certaines aimeraient prendre ce genre de décision, au tout dernier moment. C'est notamment le cas en Top 14. Midi Olympique mais également RMC Sport croient savoir que les dirigeants plancheraient plutôt vers une fin de saison sans relégation. Ce scénario pourrait également être appliqué à la Pro D2. Ce serait ainsi le souhait de nombreux clubs, dont l'enjeu économique est plus qu'important, ainsi que de la Fédération française de rugby. Depuis le début de l'été dernier, seules 17 journées ont été disputées et neuf doivent encore être jouées. Aujourd'hui, aucune indication ne laisse à penser que la saison pourra bel et bien aller à son terme.

Un Top 16 pour l'an prochain ?

Pour le moment, en Top 14, la lanterne rouge est le Stade Français, avec un point de retard sur Agen, et deux sur Pau. La FFR aurait ainsi l'intention de s'opposer aux descentes. Pour changer le règlement des deux championnats, il faut passer par le comité directeur de la Fédération. Selon RMC Sport, huit clubs seraient, pour le moment, opposés à une fin de saison décalée de trois semaines. Certains mettant notamment en avant des soucis contractuels si les phases finales étaient ainsi amenées à être décalées. C'est par exemple le cas pour Montpellier, ou encore le Racing 92. La plupart des présidents de clubs aimeraient rejouer, si les conditions sanitaires le permettent, pour tenter de minimiser au maximum cette crise. Mercredi, une réunion les réunissant est prévue et, dans neuf jours, en comité directeur, ils seront amenés à voter. Il faudra également aussi préparer la saison prochaine, avec un Top 14 devenu un Top 16 ?