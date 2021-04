Top 14/Pro D2 : Pas de changement pour les montées et descentes

April 28, 2021 00:20 Ce mardi, le comité directeur de la LNR a acté le maintien du système déjà en place de montées et descentes en Top 14 et Pro D2 cette saison, alors qu'un Top 15 et une deuxième division à 17 équipes étaient notamment à l'étude.