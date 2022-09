Top 14/Pro D2 - Nuit du Rugby : Montpellier, Mont-de-Marsan, Dupont et Sansus récompensés

Le discours émouvant de Philippe Saint-André après avoir reçu le prix du meilleur staff d'entraîneur où son arbitrage du match entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande il y a dix jours a fait polémique. A noter enfin que l'essai de 100m du Rochelais Thomas Berjon après une magnifique action collective contre le Racing, a été élu plus bel essai de la saison par les téléspectateurs, que Johan Demai-Hamecher (Monaco et Auch) a été élu meilleur joueur du Supersevens et que le RC Toulon a reçu un prix pour son action dans les quartiers auprès des enfants.

Comme tous les ans depuis 2004 (sauf en 2020, pour cause de covid), le rugby français organisait sa grande cérémonie de remise de prix à l'Olympia. Et cette 18eme "Nuit du rugby" a mis à l'honneur les deux clubs ayant le plus brillé au niveau national la saison passée, Montpellier et Mont-de-Marsan.L'ancien sélectionneur n'a pas manqué de remercier les 21 autres membres de l'encadrement du MHR qui l'épaulent au jour le jour et qui l'ont aidé dans la conquête du Bouclier de Brennus, alors que Mercer, qui a déjà signé à Gloucester pour la saison prochaine, a reconnu qu'il avait "fait le bon choix" en venant dans l'Hérault et qu'il ne "pouvai(t) pas rêver mieux en remportant le Brennus". Du côté de Mont-de-Marsan, même si la saison s'est terminée en eau de boudin avec une lourde défaite contre Perpignan dans le Match d'accession, les Jaune et Noir ont régné sur la saison de Pro D2, et le staff de Patrick Milhet a été récompensé, tout comme le demi de mêlée de 23 ans Léo Coly, élu meilleur joueur de cette division, dont il a terminé meilleur marqueur (316pts). Coly, transféré cet été à Montpellier, s'est même offert un doublé puisqu'il a également été élu révélation de l'année.