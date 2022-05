Top 14 : Willemse out plusieurs mois avec Montpellier et le XV de France

🚨 𝙿𝚘𝚒𝚗𝚝 𝚒𝚗𝚏𝚒𝚛𝚖𝚎𝚛𝚒𝚎 🚨

Privé de sprint final et de tournée au Japon

Sorti blessé de la pelouse de Gerland samedi dernier lors du revers de Montpellier face à Lyon (43-20), Paul Willemse grimaçait et sa gêne au genou ne laissait présager rien de bon. Le MHR a communiqué ce vendredi et le verdict est lourd de conséquences. Si la légende du post sur Twitter demeure assez vague - "" -, en revanche le communiqué du club héraultais, plus détaillé, jette un froid.Les examens complémentaires passés par le joueur d'origine sud-africaine ont décelé une rupture du ligament latéral médial du genou et favorisent une intervention chirurgicale.. Paul Willemse savait déjà que sa saison s'était achevée dans la capitale des Gaules, il ignorait en revanche qu'il allait passer sur le billard ainsi que la durée de son indisponibilité. Il ne sera donc de retour qu'à partir du mois de septembre.Cette longue convalescence le coupe en plein élan. Alors qu'il enchaînait les prestations de grande qualité et que son poids dans le jeu ainsi que son leadership au sein de l'effectif avaient conduit son entraîneur Philippe Saint-André à lui confier à plusieurs reprises le capitanat des Cistes,. Tout d'abord ce samedi en quart de finale de Champions Cup sur la pelouse de La Rochelle. Mais aussi en Top 14 où Montpellier, leader au classement, semble en excellente position à deux journées du terme de la phase régulière pour accéder directement aux demies. Et au niveau international, ce colosse de plus de 2m et de plus de 130kg manquera également la tournée estivale du XV de France au Japon où deux Test-matchs seront au programme des Bleus les 2 et 9 juillet.