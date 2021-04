Top 14 : Vers un report de Brive - La Rochelle ?

La saison 2020-21 de Top 14 pourrait continuer à être perturbée par le coronavirus. Selon Midi Olympique, une nouvelle rencontre pourrait être reportée, soit Brive - La Rochelle. Une affiche menacée, en raison de cas positifs au Covid-19 dans l'effectif briviste. Des cas du variant britannique. C'était déjà le cas le week-end dernier, ce qui avait empêché le CAB, épargné jusqu'à ce moment-là, de se déplacer sur la pelouse de Clermont. Cette dernière décision était ainsi intervenue pas plus tard que jeudi dernier. Les joueurs du club avaient été contraints de s'isoler pendant une durée de sept jours, au total. Ce lundi, de nouveaux tests ont été menés. Si aucun n'est positif, alors les Brivistes pourront reprendre l'entraînement dès ce vendredi, soit à la veille de cette fameuse rencontre prévue contre les Maritimes de La Rochelle.

Le match se jouerait en semaine ?

Midi Olympique assure que cette rencontre ne pourra pas se jouer, dans la mesure où l'ensemble de l'effectif professionnel de Brive se retrouve actuellement touché par le coronavirus. En effet, les joueurs sont soit infectés soit cas contacts. Cependant, le règlement de la Ligue nationale de rugby (LNR) stipule qu'il faut absolument un minimum de cinq jours d'entraînement et de remise de forme suite à une période d'isolement. Par conséquent, cette rencontre entre Brive et La Rochelle ne semble plus vraiment pouvoir se tenir ce samedi à 17h45, alors qu'une possible date de report n'a encore évidemment toujours pas été annoncée. Une hypothèse qui pourrait poser de réels problèmes, en termes de calendrier. Actuellement engagé en demi-finales de la Champions Cup, La Rochelle affronte Leinster, le 2 mai. En cas de victoire et de qualification pour la finale, alors plus aucun week-end ne sera alors disponible pour caser cette fameuse rencontre contre Brive. Cette dernière ne pourrait alors se jouer qu'en semaine.