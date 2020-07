Top 14 : Un joueur du LOU sanctionné pour des paris sportifs

La Ligue nationale de rugby (LNR) a sévi. Dans un communiqué publié vendredi, l’instance annonce que la commission de discipline a sanctionné huit personnes, dont deux joueurs professionnels, pour "non-respect des obligations relatives aux paris sportifs". Le troisième ligne du LOU Virgile Bruni a écopé d'un blâme et de 1 500 euros d'amende, dont 500 euros assortis du sursis. Talonneur de Mont-de-Marsan en Pro D2, Romain Latterrade a pour sa part été sanctionné d'un blâme et de 1 000 euros d'amende, assortis du sursis.



Les six autres individus sanctionnés sont eux des dirigeants ou des membres des staffs techniques. Anthony Anno (ancien d’Agen aujourd’hui à Toulon), Guillaume Boubat (Stade Français), Frédéric Pelletier (Mont-de-Marsan) et Dominique Pechavy (Agen) ont eu droit à la même punition que Bruni (un blâme et de 1 500 euros d'amende, dont 500 euros assortis du sursis), alors que Benoît Escande (Béziers) et Yann Kergourlay (Colomiers), comme Latterrade, ont écopé d'un blâme et de 1 000 euros d'amende, assortis du sursis. Ils ont eu une semaine pour faire appel de cette sanction.



Selon le code du sport, trois comportements sont interdits concernant les paris sportifs : Engager directement ou par personne interposée des mises sur des paris reposant sur l’une des compétitions de leur discipline, divulguer à des tiers des informations privilégiées inconnues du public en vue de faciliter la réalisation d’une opération de paris et réaliser des prestations de pronostics sportifs sur l’une des compétitions de leur discipline.