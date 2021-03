Top 14 - Toulouse : Ramos pas avant fin avril

Ramos avait été appelé pour préparer le match contre l'Ecosse

Coup dur pour Thomas Ramos, le Stade Toulousain et le XV de France ! L’arrière de 25 ans s’est blessé au mollet droit lors de la victoire de son équipe contre Brive samedi en Top 14 (42-17). Remplaçant au coup d’envoi, il était entré en jeu à la 54eme minute à la place de Cheslin Kolbe, avait transformé l’essai de Dorian Aldegheri à la 71eme, puis était sorti en boitant à trois minutes de la fin. Les examens passés ce lundi ont démontré que le natif de Mazamet souffrait d’une blessure qui nécessitera six semaines d’arrêt. «», a simplement écrit le Toulousain sur sa page Instagram, sans préciser exactement la nature de cette blessure. Thomas Ramos, qui a joué onze matchs de Top 14 (trois essais) et un de Champions Cup cette saison, va donc manquer les matchs de Top 14 contre Montpellier et à Castres, mais aussi le huitième de finale de Champions Cup dont le tirage au sort sera effectué ce mardi. Il pourrait revenir sur les terrains à l’occasion de la réception du Racing 92 en Top 14 le week-end du 23-24 avril.Non retenu pour le début du Tournoi des 6 Nations, Thomas Ramos aurait pu espérer rejoindre le groupe France pour les trois derniers matchs contre l’Angleterre (le 13 mars), le pays de Galles (le 20 mars) et l’Ecosse (sans doute le 25 mars),Victime d’une pubalgie en début d’année, Ramos était revenu fin février sur les terrains et avait été appelé par le staff des Bleus pour la préparation du match contre l’Ecosse, suite à la découverte de cas de coronavirus. Mais il avait ensuite été considéré comme cas contact, et on connait la suite, le match contre le XV du Chardon a été reporté en raison du "cluster de Marcoussis".